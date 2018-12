Deel dit artikel:













Purmerends DJ-talent (14) mag draaien op beroemd muziekfestival in China Foto: Regiopurmerend.nl

PURMEREND - De 14-jarige Daan Joey van Marle, beter bekend als DJVM, is op dit moment één van de meest veelbelovende DJ-talenten van Nederland. Vandaag maakt het management van Daan bekend dat hij in de line-up staat van het beroemde muziekfestival ISY in China.

Dat meldt mediapartner Regiopurmerend.nl. Daan zal in goed gezelschap zijn, want Armin van Buuren, Martin Garrix en Don Diablo zijn ook aanwezig. Hij zal de jongste DJ ooit zijn met een optreden op een commercieel festival in China, lzo aat Maggie Yawen Luo, Managing Director van ISY Media, weten. Talent

In oktober bracht Daan zijn eerste nummer uit. Sindsdien gaat het hard met de boekingen van de in Purmerend geboren en getogen jongen. Hij is op zijn 10e begon met lessen op de DJ School en ontwikkelde een grote passie voor het draaien. Hij droomt ervan een grote artiest worden. Bekijk hier de jonge DJ in actie:

[YouTube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=H6AmeJoUhhE]

