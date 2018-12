Na zeven jaar is Chiel Braat zijn panorama van Haarlem eindelijk af: "Ik ben tevreden"

HAARLEM - Nog een paar blauwe golfjes en dan is het zover. Haarlemmer Chiel Braat heeft zijn enorme muurschildering van de stad Haarlem van rond 1780 voltooid. Bijna zeven jaar lang beschilderde hij alle maandagen de muur in molen De Adriaan.

"Ja, ik ben wel tevreden", zegt Braat nuchter. Onder toeziend oog van een groep bekenden heeft hij net zijn laatste streek en de datum van vandaag op de muur gezet. Nog net zo nauwkeurig als de rest van de muurschildering.

Dakpannen

Braat schilderde Haarlem in vogelvlucht. De stad, zoals die erbij lag aan het einde van de achttiende eeuw, de periode dat Molen De Adriaan werd gebouwd. Alle dakpannen staan erop, stiekem verwerkte hij er ook familie en vrienden in én een verdwaald olifantje. NH Nieuws zocht de kunstenaar in juni op, toen hij nog volop aan het schilderen was. (tekst loopt verder onder video)

Missen

Braat heeft al tientallen, voornamelijk al gesloopte panden in Haarlem minutieus nageschilderd. De muurschildering was wel even andere koek, want bootjes schilderen had hij bijvoorbeeld nooit zo vaak gedaan. Maar het is hem goed afgegaan, hij gaat het werken in de molen wel een beetje missen. "Er kwamen veel mensen kijken en dan was het wel gezellig. Maar niet altijd, want dat leidt dan ook wel weer een beetje af."

Lees ook: Een brandje en een olifantje, Panorama van Haarlem van Chiel Braat bijna klaar

Opvallend is dat de rand bij het plafond nog helemaal wit is gelaten. Denkt hij er niet aan om dat gedeelte ook nog vol te schilderen? "Nee, de reden is eigenlijk simpel. Ik kon daar gewoon met mijn penseel niet bij."