Bizar: Hilversummer wordt zonder reden zwaar mishandeld en breekt neus Foto: Politie

HILVERSUM - Een 25-jarige man uit Hilversum draait zich gisternacht om als hij zijn naam hoort. Vervolgens wordt hij vol in zijn gezicht geslagen. De belager laat hem gewond achter. Later blijkt dat zijn neus op meerdere plekken is gebroken.

Het bizarre voorval speelt zich af in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.00 uur op de Schapenkamp in Hilversum. De man was die nacht uit geweest en liep via deze weg naar huis. Bij de stoplichten voor het St. Aloysius College hoorde hij iemand zijn naam roepen, maar de belager sloeg al toe nog voor de man kon reageren. De dader wist te ontkomen. De politie zoekt daarom getuigen van de mishandeling, of wil met mensen spreken die er meer over weten. Ze kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

