Mogelijk in het voorjaar eerste Tiny Houses in Enkhuizen

ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen gaat samen met Welwonen aan de slag om de komende maanden de eerste Tiny Houses te kunnen plaatsen. De belangstelling is groot: meer dan 300 jongeren hebben zich aangemeld.

"We zijn nu bezig om alle locaties onder de loep te nemen. In totaal zijn er 35 locaties aangedragen door inwoners. Er zitten verrassende bij", aldus wethouder Erik Struijlaart van Enkhuizen. De gemeente is nu aan zet om één of meerdere locaties aan te wijzen.

Kandidaten selecteren

De Tiny Houses worden toegewezen aan huurders vanaf 23 jaar met een goede motivatie om in een Tiny House te willen wonen. Gezien het grote aantal geschikte kandidaten dat overblijft, zal er daarna worden geloot.

"Zodra de locatie duidelijk is, zullen we snel verder gaan met de voorbereidingen en is ook bekend hoeveel Tiny Houses er in ieder geval in 2019 gaan komen." Er volgt nog een voorstel van het college aan de gemeenteraad over de meeste geschikte locaties.

Begin november werd er een bijeenkomst gehouden waarin Enkhuizers gevraagd werd mee te denken over geschikte locaties. Ook konden jongeren zich al aanmelden via de site tinyhouse-enkhuizen.nl. Na twee weken bleek de belangstelling enorm: meer dan tweehonderd aanmeldingen kwamen er binnen.

Nood is hoog

Het Tiny House-project is een eerste stap om in de woningbehoefte van jongeren te gaan voorzien. "We moeten als gemeente, samen met Welwonen, verder kijken hoe we snel meer een- en tweepersoonswoningen kunnen realiseren. Al dan niet tijdelijk. De behoefte is gewoon groot. Er is in de toekomst voor Enkhuizen zeker nog meer mogelijk", aldus Struijlaart.