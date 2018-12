Deel dit artikel:













Wisseling van de wacht bij directie van Hilversum Marketing Foto: Shutterstock

HILVERSUM - De 43-jarige Jeroen Kreijkamp neemt vanaf 1 januari het stokje over van Anne Visser als directeur van Hilversum Marketing. Hij was eerder wethouder van Utrecht en als zodanig in 2015 betrokken bij de start van de Tour de France.

Dat meldt Hilversum Marketing in een persbericht. Kreijkamp heeft voor het wethouderschap in diverse functies ervaring opgedaan bij het ontwikkelen en uitbouwen van organisaties. Bestuurlijke ervaring

De nieuwe directeur is geselecteerd uit 28 kandidaten. Vooral zijn bestuurlijke en bedrijfskundige ervaring gaven volgens de selectiecommissie de doorslag om voor hem te kiezen. "We zien hem als iemand die met zowel inwoners, bedrijven, culturele en maatschappelijke organisaties als de politiek om de tafel gaat om Hilversum sterker te op de kaart te zetten", zegt Peter Driessen, voorzitter van de Raad van Toezicht. "Zowel lokaal, regionaal als landelijk." Lees ook: Hilversumse campagneslogan mikpunt van spot bij twitteraars Kreijkamp heeft zin in zijn nieuwe baan: "Met veel energie ga ik me inzetten voor de citymarketing van Hilversum. Samen met bewoners, ondernemers en andere partijen in Hilversum gaan we het netwerk vergroten en bouwen aan een sterke stad." Visser koos er zelf voor te stoppen; ze was vorig jaar aangesteld en kreeg sindsdien veel kritiek. 💬 Whatsapp ons!

