Autodieven sloegen bijna zestig keer toe in Gooise Meren, vaakst in Bussum Foto: ANP

BUSSUM - In de gemeente Gooise Meren hebben dieven de afgelopen twee maanden 59 keer ingebroken in auto's. Dit gebeurde het vaakst in het centrum van Bussum en bij de parkeerplaats van het treinstation Bussum-Zuid.

Dat meldt de politie op Facebook. Hoewel de dader vaak niet worden getraceerd, heeft de politie soms wel geluk. Zo kon vannacht in de gemeente een autodief op heterdaad worden aangehouden. Iemand zag dat de man aan het rommelen was bij een auto en vond dat hij zich vreemd gedroeg. Toen de politie er was, bleek de dief net de auto te hebben opengebroken. Lees ook: Luxe auto's doelwit inbraken in Bloemendaal Of de man meer auto-inbraken op zijn geweten heeft, is volgens de politie onduidelijk: "Wij proberen zo veel mogelijk van de gedane aangiftes te koppelen aan deze verdachte, maar dat blijft lastig."

