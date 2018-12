Kerstpakkettenleverancier draait op volle toeren: "35 kilometer tape gaat erdoorheen"

BEVERWIJK - In de loods van kerstpakkettenleverancier More Than Gifts zijn ze hard aan het werk om de laatste dozen te vullen. De leverancier zit middenin de hoogtepunt van de kerstdrukte.

Van de 25.000 grote pakketten moeten ze er nog zo'n 7.000 klaarmaken. "In totaal vullen we zo'n 80 tot 90.000 kerstpakketten. Daar gaan zo'n half miljoen losse producten in", zegt eigenaar Ron Hof tegen NH Nieuws. In de dozen zitten voedselproducten en gadgets.

Bovenop de 25.000 grote pakketten worden ook tienduizenden kleinere pakketten klaargemaakt. Die bestellen werknemers van bedrijven of organisaties zelf middels een webshop.

Dat zijn tussen de 1.500 en 2.500 bestellingen per dag. In die pakketjes zitten gemiddeld drie producten. Van de grote pakketten, waar tussen de vijftien en twintig producten in gaan, worden er dagelijks tussen de 1.000 en 2.000 gevuld.

Volgepropte containers

Voor dit alles is een hoop materiaal voor nodig. Het bedrijf heeft in de afgelopen weken zo'n 60 volgepropte containers met karton weggewerkt.

Verder is ook een heleboel tape voor nodig. "We gebruiken zo'n 80 centimeter tape per groot kerstpakket. Met 25.000 pakketten kom je al na een simpel rekensommetje uit op 20 kilometer tape. Als we ook alle kleine pakketten meerekenen, zou je bijna het dubbele krijgen: 35 kilometer. Dat is ongeveer de afstand vanaf hier (Beverwijk) naar Amsterdam."