Soigné enige restaurant in 't Gooi met Michelinster

BUSSUM - Veel restaurants dromen ervan om ooit een Michelinster te krijgen. Maar weinig zaken krijgen de onderscheiding ook. In 't Gooi is het alleen het Bussumse Soigné, dat met een ster kan pronken, en dat al tien jaar op rij.

Toen ze in 2008 voor de eerste keer de felbegeerde ster kregen was het restaurant op de Kapelstraat pas net een jaar open. "Het overkwam ons gewoon. We waren er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar we waren er natuurlijk heel erg blij mee en trots op", vertelt Dennis Jong, chefkok en mede-eigenaar van restaurant Soigné.

Jong (45) leerde het vak in het Amstel Hotel en bij restaurant Vermeer waar hij samenwerkte met topkoks Edwin Kats en Ron Schouwenburg. Inmiddels heeft Dennis samen met zijn team voor de tiende keer op een rij de Michelinster gewonnen.

"Het is elk jaar wel opnieuw spannend. Maar het is niet zo dat ik er wakker van lig", vertelt de geboren Westfries nuchter. 'Voor ons is het belangrijkste dat de klanten die hier komen lekker eten en het fijn hebben."

Wel belangrijk

Dat het niet alleen om de prijzen gaat, beaamt ook maître en mede-eigenaar Frank Velthuyse. "Maar het is ieder jaar wel degelijk spannend en ook heel belangrijk", vertelt hij. Ook sous-chef Yuri Veldwiesch is trots op de onderscheiding.

Vandaag is het restaurant dicht en gaan ze met z’n allen uit eten. Maar ook de klanten mogen meegenieten. Om het te vieren wil restaurant in 2019 op dinsdag, woensdag en donderdag dezelfde menuprijs te hanteren als tien jaar geleden.