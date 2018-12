John van den Brom: "We hebben wat goed te maken tegen PEC"

ALKMAAR - Drie dagen na de wedstrijd tegen Excelsior wacht alweer de volgende wedstrijd voor AZ. Dinsdagavond nemen de Alkmaarders het in de achtste finale van het bekertoernooi thuis op tegen PEC. Trainer John van den Brom kijkt uit naar het duel. "We weten allemaal nog wat het kan brengen binnen de club. Je wil de finale weer halen en hem nu eindelijk een keer winnen."

AZ en PEC troffen elkaar al eerder dit seizoen. Toen scoorden de Zwollenaren vlak voor het einde de gelijkmaker. "Dat hoort bij het voetbal maar leuk is het niet. We hebben dus nog wel wat goed te maken tegen PEC. Aan de andere kant is het een wedstrijd op zich want het is een duel voor de beker en daar gelden andere wetten."

Tegenstander PEC kent een mindere periode. Het speelde afgelopen weekend gelijk tegen NAC staat momenteel op een teleurstellende vijftiende plek in de Eredivisie. "Ze hebben de laatste weken wat minder gepresteerd. Het rommelt een beetje als je de media moet geloven. Ik heb daar niet echt een boodschap aan. Wij kijken naar onszelf. We spelen thuis en moeten winnen, dat is het enige wat telt."

Van den Brom kan beschikken over dezelfde spelers als tegen Excelsior. "Iedereen heeft getraind en er is niemand van de afgelopen wedstrijd die niet beschikbaar is." De wedstrijd AZ - PEC begint dinsdagavond om 20.45 en is live te volgen via de facebookpagina van NH Sport.