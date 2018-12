Urban Gym Group krijgt 16 miljoen euro aan groeigeld

AMSTERDAM - De Urban Gym Group heeft 16 miljoen euro aan groeikapitaal opgehaald bij de Rabobank en het Dutch Mezzanine Fund. Urban Gym Group bestaat uit de fitnessconcepten TrainMore, High Studios en ClubSportive.

Met het geld wil het bedrijf vanaf januari 2019 sterk groeien. Mede-oprichter Han Doorenbosch: "Het is ons doel om in de komende drie à vier jaar marktleider te worden in het centrum van de grote steden in Nederland."

Daarnaast wil de Urban Gym Group uitbreiden naar het buitenland, zegt aandeelhouder en adviseur Jordy Kool: "We willen de grens over en onderzoeken de mogelijkheden tot het openen van een eerste club in Antwerpen."

Onderscheidend concept

Inmiddels heeft de TrainMore twee keer zoveel clubs en leden als tijdens de lancering in 2010. Dat komt onder meer door het onderscheidende concept: hoe meer je sport, hoe minder je betaalt. Binnen de Metropoolregio Amsterdam zijn er momenteel zes vestigingen van Trainmore: vier in Amsterdam, één in Haarlem en één in Zaandam.