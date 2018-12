VIDEO: Fikse autobrand op de A10

AMSTERDAM - Op de A10 staat tussen afrit Amsterdam-Centrum en Amsterdam-Oud Zuid een auto in de brand. Daardoor zijn drie rijstroken afgesloten.

Het verkeer ondervindt aardig wat hinder en loopt een vertraging op van een kwartier. Inmiddels lijkt het vuur uit te zijn en is begonnen met het bergen van het uitgebrande voertuig.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Vermoedelijk heeft een aanrijding ervoor gezorgd dat de auto in de fik is gevlogen. NH Nieuws-verslaggever Joost Lammers reed langs en maakte met zijn dashcam deze video: