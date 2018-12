AFC hoopt op nieuwe bekerstunt

AMSTERDAM - AFC speelt morgen in de achtste finales van de KNVB Beker tegen eredivisionist Willem II. De Amsterdamse club schakelde in eerdere rondes al profclubs Telstar en TOP Oss uit en hoopt ook tegen Willem II op een stunt.

AFC staat fier aan kop in de tweede divisie. Door het gelijke spel van afgelopen weekend tegen Katwijk, dat zakte naar de derde plek, bedraagt de voorsprong op de nummer twee Ijsselmeervogels vijf punten. Een ploeg in vorm dus, toch schat spits Raily Ignacio de kansen van zijn ploeg niet erg hoog in. "We kunnen de wedstrijd honderd keer spelen en hem ook honderd keer verliezen. Het krachtsverschil is op papier enorm natuurlijk maar in het bekervoetbal weet je het nooit natuurlijk."

500 supporters

AFC zal in Tilburg aangemoedigd worden door ruim 500 supporters waaronder veel kinderen en dat is nog niet vaak gebeurd. Ad Westerhof denkt dat AFC met al deze support erachter wel tot een nieuwe stunt in staat is "dinsdag wordt het 2-1 voor ons" aldus de clubvoorzitter.