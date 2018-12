Hoorns zedendrama verfilmd: "Dit verhaal moeten veel mensen zien"

HOORN - Het verhaal van de Hoornse Sylvia Veld die haar eigen verkrachter opspoorde, is verfilmd. Filmproducent Paul Ruven las het boek over de zaak en besloot het te verfilmen. "Dit verhaal moeten veel meer mensen zien."

Sylvia Veld werd in 2016 door een Somaliër verkracht na een avondje uit in haar woonplaats. Ze deed aangifte en spoorde uiteindelijk zelf haar verkrachter op, omdat de politie niets deed.

Over haar verhaal is eerder dit jaar een boek verschenen: De jacht op mijn verkrachter. Ruven las het in één adem uit en maakte er een docudrama over.

Hoofdrolspeelster

Per toeval ontmoette hij actrice Willemien Slot die hij tegenkwam in een restaurant. Hij zag gelijkenis tussen haar en Sylvia waarna hij haar vroeg om de rol van Sylvia te spelen. "Ze heeft een warme persoonlijkheid en dat heeft Sylvia ook. Daarbij lijken ze heel erg op elkaar."

Voor Sylvia was het een heftige rol om te spelen, omdat het verhaal waargebeurd is. "Sylvia kwam ook een dag langs op de set en dan voel je nog meer de verantwoordelijkheid om haar verhaal echt goed neer te zetten. We moesten dit goed doen."

Hart onder de riem

Sylvia zelf wil liever niet reageren op de film, omdat ze het nog altijd heel moeilijk heeft met wat haar is overkomen. Ruven heeft alle vertrouwen van haar gekregen om de film te maken en wil benadrukken dat de confronterende film is gemaakt om alle meisjes en vrouwen die zoiets overkomt, een hart onder de riem te steken.

De docu De jacht op mijn verkrachter wordt vanavond om 22.20 uur uitgezonden op NPO3.