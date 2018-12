Deel dit artikel:













Koning Willem-Alexander bij jubileumuitreiking van Zilveren Camera Foto: ANP / Aangeleverd

HILVERSUM - De jubileumuitreiking van de Zilveren Camera wordt in februari in theater Gooiland opgeluisterd met een bezoek van koning Willem-Alexander. Hij is aanwezig bij de uitreiking van de fotoprijs en bezoekt de tentoonstelling in Museum Hilversum. De Zilveren Camera viert in 2019 een bijzonder jubileum: de prijs bestaat dan exact zeventig jaar.

Dat meldt de organisatie van de Zilveren Camera in een persbericht. Voorzitter Marcel Molle van Stichting De Zilveren Camera voelt zich vereerd dat de koning bij de uitreiking van de prijs wil zijn. "De band met het huis van Oranje gaat ver terug", weet Molle. "De grootvader en vader van de koning waren nauw betrokken bij de Zilveren Camera. Beiden reikten diverse malen de Zilveren Camera uit." Gastsprekers vanuit buitenland

De uitreiking is op 1 februari in theater Gooiland in Hilversum. Presentator Humberto Tan praat de uitreiking aan elkaar en diverse gastsprekers zijn uitgenodigd. Zo is Magnum fotografe en journaliste Newsha Tavakolian vanuit Teheran aanwezig en levert de Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg een bijdrage. Lees ook: Expositie Zilveren Camera in september in Affichemuseum Hoorn Naast de Zilveren Camera wordt ook de Fotoprijs voor sociale fotografie uitgereikt en worden prijzen voor Storytelling en Sportfoto van het Jaar toegekend. Daarnaast worden vijftien categoriewinnaars geëerd. Vlak na de uitreiking bezoekt de koning de tentoonstelling van de ruim 200 winnende werken in Museum Hilversum. 💬 Whatsapp ons!

