Heropening asielzoekerscentrum Den Helder: morgen eerste nieuwe bewoners Foto: NH Nieuws/Jurgen van den Bos

DEN HELDER - Het asielzoekerscentrum aan de Nieuweweg in Den Helder is bijna klaar voor gebruik. Dinsdag worden de eerste asielzoekers verwacht. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) neemt de opvanglocatie weer in gebruik, omdat er tijdelijk extra plekken nodig zijn.

Vorig jaar besloot het COA de locatie in Den Helder na bijna 25 jaar te sluiten, als gevolg van de daling van de instroom van asielzoekers. De sluiting veroorzaakte veel ophef, omdat er veel gezinnen zaten en sommige kinderen al vijf jaar in Den Helder woonden. Lees ook: AZC welkom, maar Den Helder wil einde aan 'gesleur' met kinderen Het COA heeft inmiddels weer extra tijdelijke opvangplekken nodig. De doorlooptijd voor asielaanvragen is langer dan gewenst, waardoor mensen langer in de opvang moeten verblijven. Het gaat in Den Helder om de opvang van gezinnen, maar ook alleenreizenden uit verschillende landen. Lees ook: Helders buurthuis Elto zorgt voor warm welkom asielzoekers De gemeente Den Helder heeft omwonenden van het asielzoekerscentrum inmiddels per brief geïnformeerd. De buurt liet al eerder weten dat de aielzoekers opnieuw welkom zijn: "We willen dat ze zich welkom zullen voelen. Net als voorheen," zegt Suzanne Koopman van buurthuis Elto.