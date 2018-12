Deel dit artikel:













Sinkeldam en Bol: "In de wintermaanden leg je de basis" Foto: NH Sport

ASSENDELFT - Wielrenners Ramon Sinkeldam en Cees Bol zijn drie keer in de week te vinden in de sportschool in Assendelft. "In de wintermaanden is het voor de renners keihard trainen en dan leg je de basis voor een goed seizoen", aldus Sinkeldam.

"In de zomer ga je van wedstrijd naar wedstrijd en is er weinig tijd om te trainen", voegt Sinkeldam daar aan toe. Het wordt zijn achtste seizoen als profwielrenner. Voor Cees Bol wordt het zijn eerste seizoen op het hoogste niveau. "Ik denk dat de stap best groot zal zijn. In de kleine wedstrijden heb ik er wel vertrouwen in dat ik een rol kan spelen, maar in de grote wedstrijden en de klassiekers zal het wel even bijschakelen zijn. Het is wel mijn grote droom om Parijs-Roubaix te rijden."