Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ploeteren door de prut: Butter wint Boscross Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - Hij kwam door een valpartij in de eerste ronde zwart van de blubber over de finish. Maar Michel Butter maakte zijn favorietenrol op de lange cross in het Amsterdamse Bos wél helemaal waar. Hij finishte als eerste met Lucas Nieuweboer en Tim Pleijte als nummers twee en drie achter zich.

Een week eerder liep de Castricummer nog de Europese Kampioenschappen cross in Hilvarenbeek. Daar was hij met een 28e plaats de beste Nederlander. "Ik vind het mooi om te crossen, daar word ik sterker van", verklaart Butter zijn aanwezigheid zondag in het Amsterdamse Bos. "Dit is echt blubber, er zijn heuveltjes. Bij mijn eerste beste klim lag ik op miijn snufferd", zegt hij lachend. Iets meer dan een half uur na de finish van de negen kilometer lange cross gaat Butter ook van start op de korte cross. Op dat onderdeel eindigt hij achter Nick Marsman en TDR-atleet Bram Anderiessen op de derde plaats.