NH Nieuws deze week in het teken van 'wonen'

NOORD-HOLLAND - Er wordt flink gebouwd in Noord-Holland. Een zorgvuldig gebruik en verdeling van de schaarse ruimte is belangrijk. Om het landschap te sparen, kiest de provincie voor verdichting van bestaande kernen.

Ook duurzaamheid speelt een grote rol in de bouw van nieuwe woningen. Zo moeten alle woningen in 2050 energieneutraal zijn. De innovaties om dit te kunnen bereiken, volgen elkaar in hoog tempo op. Zo wordt er steeds meer prefab gebouwd. En dat komt goed uit, want er is een flink tekort aan personeel in de bouw.

Deze week zie je onder andere video's over een opleiding voor toekomstig bouwpersoneel, transformatie van oude kantoorpanden én een robot die gevels bekleedt.

Jouw Noord-Holland

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Ditmaal is het thema Wonen'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over 'Wonen'.