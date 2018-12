Texelaren zetten tientallen acties op om ernstig zieke Rob te helpen

TEXEL - Heitje voor een karweitje, koekverkoop, een tennistoernooi en een benefiet concert. Het is een kleine greep uit de vele acties die in Texel worden georganiseerd om een kostbare operatie voor eilandgenoot Rob Daalder te betalen.

Toen Martijn de Veij hoorde dat zijn jeugdvriend Rob Daalder uitbehandeld was, en zijn enige hoop op genezing een peperdure operatie in Amerika is, twijfelde Martijn geen moment: er moet en zal geld ingezameld worden.

Rob lijdt aan de zeldzame aandoening liquorhypotensie waarbij door een beschadiging in zijn hersenvlies vocht weglekt. Hierdoor heeft hij last van onder andere misselijkheid, hevige hoofdpijn en evenwichtsproblemen.

Ondraagbaarder

De Texelaar leidt al enige tijd aan deze aandoening, maar de afgelopen tijd is de ziekte steeds ondraagbaarder geworden. Zijn jeugdvriend Martijn is bang dat Rob eindigt als een kasplantje als hij niet vlug wordt geopereerd.



Het plan om een stichting op te richten voor Rob zorgt al vlug voor enthousiasme en actie onder te Texelaars. Voor hij het wist had Martijn een groep van dertig a veertig mensen verzameld die zich wilde inzetten om geld in te zamelen. "Het ging eigenlijk heel makkelijk", vertelt hij aan NH Nieuws.

De operatie die Rob nodig heeft kan volgens De Veij niet in Nederland uitgevoerd worden, omdat in ons land niet de juiste apparatuur aanwezig is: "De specialist van het Amsterdam UMC vertelde aan Rob dat er maar één specialist is die het lek in zijn hoofd kan vinden."

Die specialist is de Nederlandse chirurg Wouter Schievink die in Los Angeles werkt. Hoewel voor de ingreep een specifiek specialisme nodig is, heeft de operatie volgens De Veij een goede kans op slagen.

Volgens Martijn de Veij is het lastig om in te schatten hoeveel geld uiteindelijk nodig gaat zijn: "Wij hebben een fikse offerte gekregen van het ziekenhuis in L.A., deze ligt nu bij de verzekering die uitzoekt welk deel ze hiervan kunnen vergoeden."

Daarnaast schat Martijn in dat er nog een pak extra kosten bijkomen: "Als de operatie doorgaat zouden Rob en zijn gezin weken, al dan niet maanden in Los Angeles moet verblijven, die kosten kunnen dus ook flink oplopen"

Acties voor Rob komen op stoom

