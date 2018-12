Real Madrid tegenstander van Ajax in achtste finale Champions League

NYON - Titelhouder Real Madrid is uit de bolletjes gekomen als de tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League. Ajax speelt eerst thuis en dan uit.

De wedstrijden in de achtste finales van de Champions League worden verdeeld over vier speeldagen: 12, 13, 19 en 20 februari. De returns zijn op 5, 6, 12 en 13 maart. Op welke dag Ajax speelt wordt later vandaag bekend.

De Amsterdamse club speelde in het verleden twaalf keer tegen de recordwinnaar en titelverdediger van de Champions League. Vier keer wist Ajax te winnen, zeven keer was de 'Koninklijke' te sterk voor de Amsterdammers. Eén Champions League-duel eindigde in een gelijkspel.

Real Madrid eindigde als eerste in poule G van de groepsfase met 12 punten, voor AS Roma, Viktoria Pilsen en CSKA Moskou.

Ajax won de Champions League voor het laatst in het seizoen 1994/95 met Louis van Gaal aan het roer. PSV was de laatste Nederlandse club die de achtste finales van de Champions League haalde. De Eindhovenaren speelden drie seizoenen terug twee keer met 0-0 gelijk tegen Atlético Madrid. De Spanjaarden bereikten de kwartfinales via strafschoppen.

Alle wedstrijden:

Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madrid - Juventus

Manchester United - Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur - Borrussia Dortmund

Olympique Lyonais - Barcelona

AS Roma - FC Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern München