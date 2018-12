Deel dit artikel:













Huizer vuurwerk-opkopers lopen tegen lamp na opdoeken Poolse webshops Foto: ANP

HUIZEN - Huizers die via een Poolse webshop illegaal vuurwerk hebben gekocht, zijn deze week tegen de lamp gelopen nadat diverse websites bij een groot internationaal politieonderzoek zijn opgedoekt. De politie heeft huiszoekingen verricht bij de mensen en daarbij in totaal 50 kilo vuurwerk in beslag genomen.

Door het oprollen van de Poolse webshops kwamen bankafschriften en bezorgbevestigingen in handen van de politie. Na onderzoek bleken zo'n 2000 Nederlandse adressen op de lijst te staan; ook Huizen stond er enkele keren op. (Tekst gaat verder onder het Facebookbericht)

De politie ging vorige week langs bij de Huizers en nam daarbij ruim 50 kilo illegaal vuurwerk in beslag. Hoe lang mensen het vuurwerk in hun bezit hadden, deed er niet toe: "Sommige verdachten hadden het vuurwerk al in het voorjaar besteld, omdat ze er vanuit gingen dat de politie er dan niets mee deed. Maar helaas." Lees ook: Politie vindt 10.000 kilo zwaar illegaal vuurwerk in loods Vijfhuizen De officier van justitie bepaalt de straf van de Huizers. Niet bij alle mensen werd vuurwerk gevonden, maar toch worden ook zij strafrechtelijk vervolgd. Er is volgens de politie bewijs dat ze illegaal vuurwerk hebben ingevoerd. 💬 Whatsapp ons!

