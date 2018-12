De Peiling: GroenLinks wil xtc legaliseren

NOORD-HOLLAND - GroenLinks wil dat de productie van xtc onder regie komt van de overheid, en daarmee uit het criminele circuit wordt gehaald. Vind jij dat een goed idee of niet?

naar

Regie

Het Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg zegt in een interview met de Volkskrant: ‘De regering hoeft niet zelf de ecstasypillen te draaien, de gemeenten hoeven xtc niet zomaar in de supermarkt te leggen, maar de overheid moet wel de regie willen nemen.’

Derde plaats

Ecstasy is na alcohol en cannabis de meest gebruikte drug in het uitgaansleven. Volgens het Trimbos instituut, dat onderzoek doet naar onder meer verslaving, bestaat op dancefeesten en in clubs nog amper een taboe op het ‘zichtbaar onder invloed zijn’. Volgens het instituut gebruiken zes op de tien feestgangers xtc.

Vergunningen

"Gegeven de onmogelijkheid van een drugsvrije wereld vind ik het onvermijdelijk dat Nederland naast het gebruik van cannabis ook de consumptie van xtc gaat reguleren", zegt Buitenweg. "De productie moet via een vergunningensysteem worden gecontroleerd en uitsluitend pillen die voldoen aan kwaliteitseisen moeten verkrijgbaar zijn. Ik zeg het vanwege de volksgezondheid, maar ook omdat we iets moeten doen aan de beangstigend toenemende macht van criminelen."

Overleden

Begin deze maand overleed een 17-jarig meisje uit Schagen na gebruik van xtc. Volgens de Jellinek verslavingszorg zijn er sinds 2002 in totaal zo'n 92 mensen aan de drug overleden in ons land. Eén op de 250 xtc-slikkers op een dancefeest of festival belandt volgens het Trimbos instituut op een EHBO-post,

Nederland drugsland

In Nederland worden miljarden verdiend aan de handel en productie van xtc. De pillen die hier worden gemaakt, worden niet alleen in eigen land gebruikt, maar ook volop geëxporteerd.. Vorig jaar alleen al werden er schatting 972 miljoen xtc-pillen geproduceerd. Tel daar nog eens 614 miljoen gram speed bij op, en we zitten aan een omzet van 19 miljard euro.

Wat vind jij?

Is het een goed idee of niet, die legalisering van xtc? We horen graag hoe jij daar over denkt!

