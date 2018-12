Deel dit artikel:













Arme kinderen uit Blaricum krijgen extra kerstcadeau van gemeente Foto: Shutterstock

BLARICUM - Hoewel in Blaricum zo'n tien procent van de inwoners miljonair is en de gemeente relatief gezien een van de rijkste is van het land, wonen daar ook gezinnen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Om de kinderen uit deze gezinnen een extra feestelijke Kerst te geven, krijgen ze van de gemeente een 'kerstcadeautje'.

De minimagezinnen, in totaal veertig, krijgen elk een bon van 100 euro om in een supermarkt kte besteden. Daarnaast geeft de gemeente elk kind onder de 18 jaar een VVV-bon van 50 euro. Lees ook: Huizen geeft arme gezinnen financieel extraatje voor de feestdagen "Hierdoor wordt mogelijk dat ook minder bedeelde inwoners extra kunnen genieten van de komende feestdagen", zegt wethouder Gerard Knoop. Net als de gemeente Huizen wil Blaricum hiermee aantonen dat ze haar deel van de Klijnsma-gelden goed hebben besteed. Dit geld is bedoeld voor projecten die armoede tegengaan en die voorkomen dat mensen in de schulden komen. Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat Blaricum in 2017 zo'n 25.000 euro van de armoedegelden, niet had uitgegeven. Lees ook: Gemeenten besteden armoedegeld voor jongeren massaal aan andere zaken De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL) werken samen op het gebied van maatschappelijke zaken. Begin dit jaar stelden de raden van deze gemeenten beleid vast voor de besteding van de Klijnsma-gelden. 💬 Whatsapp ons!

