Kerstactie Westfriesland maakt arme gezinnen blij met kerstpakket

OBDAM - In een loods in Obdam zijn door vrijwilligers 270 kerstpakketten gemaakt voor Westfriese gezinnen die onder de armoedegrens leven. Afgelopen weekend werden de eerste pakketten bezorgd.

De afgelopen maanden hebben de vrijwilligers van stichting Kerstactie Westfriesland verschillende inzamelacties gehouden. Ook krijgen ze veel producten van sponsoren. Naast de dagelijkse producten bevat het pakket ook wat luxere artikelen: kaarsen, servetten en zelfs wat kleine cadeautjes voor de kinderen.

Gezinnen met kinderen

"We hebben ons met name gericht op gezinnen met kinderen. Die gezinnen komen door welke omstandigheden dan ook in financiële uitdagingen terecht. We komen hen tegemoet met een mooi, goedgevuld kerstpakket", zegt Ruud Heijtink, bestuurslid van de stichting.

Inpakavonden

Al de hele week zijn er 's avonds verschillende 'inpakploegen' bezig om de kerstpakketten klaar te maken. De pakketten worden in heel West-Friesland bezorgd. Ruud: "Van Obdam tot Andijk en alles daartussenin, ze worden in de hele regio bezorgd."

Aankomend weekend is het weer vroeg uit de veren voor de vrijwilligers, want dan zullen de laatste pakketten worden bezorgd.