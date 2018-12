Bijzonder: Ajax-speler De Ligt verkozen tot Europees talent van 2018

AMSTERDAM - Matthijs de Ligt heeft de Golden Boy Award in de wacht gesleept. Daarmee eert de Italiaanse sportkrant Tuttosport het voetbaltalent van het jaar. Om in aanmerking te komen moet een voetballer jonger zijn dan 21 jaar.

De verdediger van Ajax is de opvolger van Kylian Mbappé, de Franse aanvaller van Paris Saint-Germain die met zijn land de wereldtitel veroverde. De Ligt eindigde bij de verkiezing met 224 punten, 75 punten meer dan de nummer twee, Liverpool-speler Trent Alexander-Arnold (149 punten). Justin Kluivert, afgelopen zomer overgestapt van Ajax naar AS Roma, was derde met 101 punten.

Voor de verkiezing brengen voetbaljournalisten van toonaangevende media hun stem uit. De Ligt (19) heeft één Nederlandse voorganger in de zestien jaar dat de verkiezing nu wordt gehouden. Rafael van der Vaart won de prijs in 2003.

Op een lijst van honderd genomineerden prijkten afgelopen zomer nog Justin Bijlow (Feyenoord), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Teun Koopmeiners (AZ) en Javairô Dilrosun (Hertha BSC).

De Ligt, de door tal van topclubs begeerde aanvoerder van Ajax, siert maandag de voorpagina van Tuttosport.