Liesbeth herrijst uit de chaos en 'professionele' Maroeska bakt niets van finalestuk

NOORD-HOLLAND - Met wisselend resultaat streden 'onze' drie Noord-Hollandse deelnemers gisterenavond in Heel Holland Bakt om de titel 'Meesterbakker'. De Amsterdamse Kim lijkt de jury niet echt te kunnen overtuigen van haar baktalent, de Gooise Liesbeth worstelt om gefocust te blijven tijdens het bakken en Maroeska uit Wormerveer begint ijzersterk maar laat de winst door haar vingers glippen met een 'grote kledderdash'.

Met het thema 'vintage' of 'ouwe meuk' zoals presentator Andre van Duin het noemt, kregen de deelnemers bij de eerste opdracht de taak om een klassiek baksel in een nieuw jasje te steken. Dit bracht Liesbeth uit Laren op het idee om een Japanse interpretatie van een Esterházy te maken (een klassiek Hongaars taartje, red.). Hoewel de onderneemster Oostenrijkse roots heeft, viel het taartje niet in de smaak bij jurylid Janny van der Heijden: "Ik zeg niet iets onaardigs als ik zeg dat hij er niet mooi uit ziet."

"Lijkt wel een bosbrand"

Ook de Schwarzwalder Kirschtaart van Kim uit Amsterdam, die voor de gelegenheid pikzwart was, kon de jury niet bekoren: "Soms is een idee leuker dan smaak", of zoals presentator André van Duin zegt: "Het lijkt wel een bosbrand". Voor Maroeska was de eerste opdracht echter wel een groot succes. Haar Schwarzwalder Kirsch met bramen in de plaats van kersen was volgens de jury "een top taart".

Op sociale media was de Wormerveerse, die geregeld bijklust als cateraar en een kookboek heeft geschreven, minder populair. Mensen vragen zich af of ze eigenlijk niet te professioneel is om deel te mogen nemen aan de wedstrijd voor thuisbakkers.

Aan de succesvolle zegetocht van Maroeska kwam helaas een einde bij het finale stuk. Al tijdens het bakken ontstond er wat wrijving met concurrente Hanneke, toen Maroeska haar plekje in de koeling probeerde weg te kapen.

Toen na het bakken ook nog eens bleek dat het deeg niet gaar was, zakte de mooie kerstboom die de Wormerveerse in gedachten had volledig in. Na een luid "oh my god" kan Maroeska maar één conclusie trekken: "Niet gaar, een grote kledderdash, en dan valt-ie uit elkaar."

Ondanks de uiteenlopende resultaten zien we alle drie de Noord-Hollandse kandidaten volgende week weer terug.