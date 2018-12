Portier die handgranaat voor ingang hotel vond: "Ik dacht dat hij nep was!"

AMSTERDAM - (AT5) De portier van het Parkview Hotel in Amsterdam, die de granaat vond die in oktober tegen het hotel werd gegooid, dacht in eerste instantie niet dat het om een echte granaat ging. Hij schrok ook behoorlijk toen dit wel het geval bleek.

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober stopte een scooter bij het hotel aan de Korte van Eeghenstraat. Een man haalt de pin uit de granaat, gooit die naar het hotel en gaat er weer vandoor. De nachtportier van dienst ligt op dat moment te slapen en schrikt wakker van de granaat. Als hij naar buiten loopt, ziet hij de granaat liggen en pakt hij hem op.

"Ik had nog nooit zo"n ding gezien of in mijn handen gehad. Ik dacht dat hij nep was!", vertelt de portier aan AT5. Omdat de portier niet zo goed weet wat hij met het voorwerp aanmoet, legt hij het weer terug. Toch vertrouwt hij het niet helemaal en gaat hij nogmaals naar de granaat toe. "Hij was echt heel erg zwaar en ik zag opeens dat de pin eruit was. Toen heb ik mijn baas gebeld. Die zei dat ik de politie moest bellen."

Foutje

De granaat bleek echt te zijn en met de pin eruit had de granaat ook heel goed wél af kunnen gaan. De portier schrok enorm toen hij dat hoorde. "Ik besefte me dat ik een fout had gemaakt. Thank god I"m alive!"

Gelukkig heeft de portier geen last meer van wat er die avond gebeurde. "Het gaat goed met me. Ik kreeg veel reacties van collega's, die hadden dit ook nog nooit meegemaakt. Het is ook niet echt normaal in Nederland."