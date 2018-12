NVWA houdt grote actie tegen illegale handel in beschermde soorten

SCHIPHOL - In een gecoördineerde actie van diverse overheidsorganisaties tegen de illegale handel in beschermde planten- en dierensoorten zijn veel dieren en producten onderschept, waaronder cactussen, hout, levende slangen, medicijnen, dood koraal, ivoor en apen.

De acties vonden plaats tussen 1 september en 18 november dit jaar in de haven van Rotterdam, luchthaven Schiphol, in Caribisch Nederland, bij particulieren thuis, bij bedrijven en op beurzen.

De actie onder de noemer 'Operatie Toekan, heeft geleid tot 217 zaken waarbij producten in beslag zijn genomen. In de actie werkte het ministerie van Landbouw samen met onder meer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Cactussen

In de haven van Rotterdam werden zo'n 75.000 gekweekte cactussen aangetroffen. In de post werden zes levende driestreepboa's en twee dode toekans gevonden. Bij particulieren thuis werden twee aapjes (een penseelaap en een kapucijneraap) in beslag genomen.