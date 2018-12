Deel dit artikel:













Politieauto rijdt sloot in bij Schagen Foto: Glocal Media Foto: Glocal Media Foto: Glocal Media Foto: Glocal Media

SCHAGEN - Op de Oudedijk in Schagen is vanavond een politieauto de sloot ingereden. Beide politieagenten die in de auto zaten, zijn niet gewond geraakt. Ze zijn opgevangen door collega's.

Bij het ongeluk zijn geen andere auto's betrokken. Op de foto's is te zien hoe de auto op z'n zij in het water is beland. De agenten konden zelf uit de auto klimmen. Wat precies de oorzaak is, zal nog moeten blijken. De auto zal door een bergingsbedrijf uit de sloot worden gehaald. 💬 Whatsapp ons!

