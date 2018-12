Deel dit artikel:













Rijdende auto vliegt zomaar in de brand in Purmerend Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen

PURMEREND - Flink schrikken voor een automobilist in Purmerend vanavond. Tijdens het rijden kwam er ineens rook uit het dashboard en niet veel later stond de hele auto in lichterlaaie.

De man reed over de Laan der Continenten toen het gebeurde. Gelukkig was er tijd genoeg om de auto aan de kant te zetten voordat deze helemaal in vlammen opging. Op de foto's is te zien hoeveel rook er is vrijgekomen. Lees ook: Auto vliegt spontaan in brand in Krommenie De auto kon pas naar verluidt na een uur geblust worden en is total loss. De bestuurder is met de schrik vrijgekomen. 💬 Whatsapp ons!

