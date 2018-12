Daley Blind na hattrick: "Dat kan ik ook weer afvinken"

AMSTERDAM - Daley Blind wandelde met de wedstrijdbal naar de kleedkamer van Ajax na de monsterzege op De Graafschap (8-0), waarbij hij in de tweede helft een zuivere hattrick scoorde.

"Daar moeten alle spelers maar even hun handtekening op zette", zei Blind lachend. "Die gaat mooi mee naar huis, daar krijgt hij een mooi plekje. En die kan ik ook weer afvinken." Zijn drie doelpunten waren er net zoveel als in al zijn vorige 134 duels voor Ajax bij elkaar. Vader Danny geloofde zijn ogen bijna niet op het ereterras van de Johan Cruijff ArenA. "Het is mooi dat ik hem nog kan verrassen", zei zoonlief.

Twee wedstrijdballen

Zijn eerste treffer na 65 minuten was er een om in te lijsten. Daarna volgde een intikker en in de slotminuut besloot Blind nog één keer mee naar voren te lopen. "Ik dacht: ik geef de bal niet meer af. Dit was mijn kans om drie keer te scoren. Het gebeurt niet vaak dat een centrale verdediger drie keer scoort", zei de Amsterdammer, die ook Hakim Ziyech drie doelpunten zag maken tegen De Graafschap. "Hij neemt ook een bal mee naar huis. We doen alsof er twee wedstrijdballen waren."

Doelsaldo kan belangrijk zijn

Het is momenteel leuk om speler van Ajax te zijn, erkent Blind. "We maken tijdens de wedstrijd ook best veel plezier met elkaar. En we blijven gretig en onszelf prikkelen. We kunnen ons ook niets veroorloven en het is niet zo dat we er na 3-0 mee ophouden. We blijven aanvallen, druk zetten en zoeken naar meer doelpunten. Wat betreft doelsaldo hebben we PSV nu achterhaald. Dat kan ook belangrijk zijn."

Geen voorkeur in CL

In tegenstelling tot Ajax is PSV na de winterstop niet meer actief in Europa. Blind en zijn ploeggenoten weten maandag wie hun tegenstander wordt in de achtste finales van de Champions League. "Ik heb geen voorkeur", zei Blind. "Want Manchester United kunnen we helaas niet loten. Het belangrijkste is dat we lef blijven tonen in de Champions League. Zoals we hebben gedaan in beide duels met Bayern München. Dan kunnen we het in ieder geval alle ploegen lastig maken."

Ten Hag genoot

Trainer Erik ten Hag genoot van de monsterzege van Ajax op De Graafschap (8-0). ,"We hebben met z'n allen aangevallen", zei hij. "We deden dat met zo veel variatie dat we bijna niet te verdedigen waren."

"Mooi dat we blijven werken"

Verdediger Daley Blind scoorde driemaal en Matthijs de Ligt ging ook steeds mee naar voren. Hij schoot voor rust maar liefst zes keer op doel. "Het was genieten en heerlijk om naar te kijken", zei Ten Hag, "Het is mooi om te zien dat we blijven werken om ons aanvalsspel nog perfecter te maken."

Zelfs De Jong genoot

Zelfs Henk de Jong, de trainer van De Graafschap, genoot soms van het spel van Ajax. "Het maakt niet uit wat we deden. Of we nu met zeven of acht verdedigers speelden, we stonden in een rondo en kwamen niet uit het midden. Ik hoopte steeds dat de klok sneller ging tikken. Maar dat was helaas niet het geval."