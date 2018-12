'Wereldberoemde' Schulpengatbank na tournee bijna weer thuis

TEXEL - Paul en Boy van Dijk zijn bijna weer thuis na een enerverend weekend. Vader en zoon hebben een geel bankje van de TESO-veer opgekocht voordat de veerboot definitief naar de sloop ging. Afgelopen weekend hebben ze het souvenir voor een heuse afscheidstournee meegenomen door Duitsland: "We leken wel de Rolling Stones."

"Overweldigend", zo noemt Paul van Dijk het. "Wat een bankje wel niet kan veroorzaken. Iedereen wilde nog even op het bankje zitten en ze waren zo dankbaar dat we dit deden."

Japanse taferelen

Naast veel lofzang vlogen ook de cadeau's de mannen om de oren: "Chocola, koekjes, geld voor benzine. We kregen alles. We hebben ook nog eens geld gekregen voor de benzine en alcohol. Heel veel alcohol. Ze kunnen wel denken dat we een drankprobleem hebben", grapt Paul. "Het waren Japanse taferelen. Iedereen wilde met het bankje op de foto. Mensen hebben hun vakantie afgezegd of hebben er een uur voor gereden, bizar."

Erasmusbrug

Het begon allemaal toen de twee het bankje op hadden gehaald van de schroot in Gent: "We kwamen langs Rotterdam en hebben een foto gemaakt bij de Erasmusbrug. De foto zetten we op Facebook en de likes vlogen ons om de oren. Mensen vroegen 'kom je ook langs Dortmund? Kom je ook langs Kirchberg?' Dus hebben we het bankje ingeladen en zijn we gaan rijden."

Lees ook: Schulpengatbank dit weekend op tournee door Duitsland: "Veel herinneringen"

Paul en Boy zijn moe maar voldaann van de reis: "We nemen straks de boot naar Texel. We zijn blij dat we het bootje naast duizenden zeemijlen ook nog wat kilometers op de weg hebben kunnen geven. Het bankje krijgt nu een ereplek in ons restaurant."