Betsema moet in Zonhoven genoegen nemen met plek twee

ZONHOVEN - Denise Betsema is na de zege van gisteren in de Scheldeprijs, op zondag tweede geworden in de cross om de Superprestige in Zonhoven.

Sanne Cant, de wereldkampioene uit België, versloeg de Nederlandse, met wie ze op het lastige parcours voorop over was gebleven. De Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado had lang in het spoor van het tweetal gereden, maar hield dat niet tot het einde vol. Ze pakte nog wel de derde plek.

Annemarie Worst, de leidster in het klassement, had een slechte dag en deed niet mee om de ereplaatsen. Ze eindigde als negende en zag in de stand haar Italiaanse ploeggenote Alice Arzuffi passeren.

De 25-jarige Betsema is afkomstig van Texel en pas sinds november prof. "Ik was helemaal kapot en maakte twee cruciale fouten die meteen werden afgestraft", keek Betsema terug op haar optreden in Zonhoven. "Het is jammer, maar het kan natuurlijk niet elke dag feest zijn. Ik won zaterdag, zij wint op zondag. Ze was vandaag de sterkste."