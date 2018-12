Zaanstad wil meer geld uit Den Haag tegen drugscriminaliteit: "Eenmalig is onvoldoende"

ZAANSTAD - Volgens burgemeester Jan Hamming van Zaanstad is het niet voldoende als Den Haag eenmalig extra geld geeft om drugscriminaliteit aan te pakken. Het afgelopen jaar heeft Hamming een serieuze zaak heeft gemaakt van het bestrijden van de drugscriminaliteit in zijn gemeente en hij vindt dan ook dat Den Haag over de brug moet komen met extra geld.

"Bijna wekelijks wordt er wel een drugspand gesloten. En dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor", vertelt Hamming. En het probleem zou nog veel groter zijn: "In Noord-Holland is de ondermijnende drugscriminaliteit veel groter dan men hier in beeld had en daarom moeten we echt verandering aanbrengen in de aanpak en dat doen we gelukkig ook steeds meer."

De burgemeester maakt een vergelijking met Brabant, waar hij voorheen burgemeester was. "Als je dat vergelijkt, dan lopen we nog vijf á tien jaar achter."

Slechte afloop

Dat er iets moet gebeuren, is volgens Hamming echt noodzakelijk. "Het is belangrijk voor de stad want anders loopt het slecht af. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid in je stad: voor wat hier gebeurt en je ziet echt in wijken dat de leefbaarheid onder druk staat dat de toekomst van de kinderen onder druk staat."

De oplossing is volgens de burgemeester samenwerking: "Alleen als je het gezamenlijk aanpakt, lukt het. Samen met de politie en met de hele samenleving wegkijken kan niet meer. We moeten aanpakken en dat doen we samen", aldus Hamming.