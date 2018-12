Geen bouwschuur voor Naardense carnavallers: "Wie heeft een mooie ruimte?"

NAARDEN - Carnaval staat alweer bijna voor de deur, dus de karrenbouwers staan te popelen om te beginnen. In Naarden worden er altijd flinke creaties gemaakt, maar dit jaar hebben twee carnavalsgroepen geen bouwlocatie.

Al dertig jaar maakt de familie Van De Grint uit Naarden de mooiste karren. Vorig jaar wonnen ze zelfs de eerste prijs met de op schaal nagebouwde Grote Kerk Naarden. Maar dit jaar kunnen ze misschien niet eens meedoen. In de loods van vorig jaar kunnen ze niet meer terecht.

Kleine loods

Je zou denken dat er ergens in Naarden wel een kleine loods is waar ze kunnen bouwen, maar het lukt maar niet om iets te vinden. "Alles wat leeg staat, wordt binnenkort verhuurd, is verhuurd of mogen we niet in", aldus Marjon van de Grint.

En met nog maar elf weken tot de carnavalsoptocht begint de tijd nu te dringen. "Het hout is er al, de verf staat klaar, de tekeningen zijn klaar en de muziek is bijna al in orde."

Oproep

Ze kunnen zo beginnen, dus Marjon heeft een oproep aan iedereen in en rondom Naarden: "Alsjeblieft, heeft iemand een mooie ruimte zodat wij een mooie kar kunnen bouwen?"