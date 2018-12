Ajax leeft zich uit tegen De Graafschap

AMSTERDAM - Ajax heeft in het thuisduel tegen De Graafschap gespeeld met de ploeg uit Doetinchem. Na de 3-0 ruststand werd het 8-0 voor de Amsterdammers. Hakim Ziyech en Daley Blind scoorden allebei een hattrick. De andere doelpunten kwamen op naam van Dusan Tadic en Noussair Mazraoui.

Vanaf de aftrap belegerde Ajax het doel van keeper Agil Etemadi en werd kans op kans gecreëerd. Mattijs de Ligt was een paar keer dicht bij de openeningstreffer met kopballen uit de vele hoekschoppen.

Even schrikken

Toch was het even schrikken toen Daryl van Mieghem vanaf zijn eigen helft werd weggestuurd en alleen op keeper André Onana af kon gaan, maar die redde, als zo vaak.

Mooie pass Ziyech

Na achttien minuten spelen was het dan toch raak voor Ajax. Hakim Ziyech zette Dusan Tadic met een prachtige pas alleen voor de keeper en hij rondde fraai af.

Eerste competitiegoal Mazraoui

Zeven minuten later mocht Noussair Mazraoui zijn eerste competitiegoal maken. Na een mooi hakje van Donny van de Beek kon de rechtsback met zijn linker afronden.

En Ajax ging vrolijk verder, want na ruim een kwartier was het Ziyech die de 3-0 aan liet tekenen op aangeven van Mazraoui.

Extra verdediger

Trainer Henk de Jong van De Graafschap bracht in de tweede helft een vijfde verdediger in het veld om de schade te beperken. Ziyech was dicht bij de 4-0 maar hij zag dat zijn inzet met een uiterste krachtsinspanning over de lat werd getikt en niet veel later spatte een vrije trap van de Marokkaanse international via een vinger van Etemadi af van de lat.

Na een uur spelen gunde Ten Hag Mazraoui en Tadic rust met het oog op het drukke programma. Woensdag moeten de Amsterdammers uit spelen tegen Roda JC voor de beker en zondag wacht de altijd lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Ziyech en Blind gaan door

De wissels maakten helemaal niets uit want na ruim een uur spelen verruimde Ziyech de voorsprong tot 4-0 met zijn tweede van de middag en een paar minuten later schoot Daley Blind de bal in bovenhoek voor de 5-0.

En Ziyech volmaakte nog voor er zeventig minuten waren gespeeld zijn hattrick met de 6-0, waarna Blind voor de 7-0 tekende.

Eerste hattrick Blind

Ook Blind maakte zijn hattrick nog vol in de laatste minuut van de wedstrijd. Het is de eerste hattrick in zijn carrière.

Door de 8-0 overwinning staat Ajax weer op twee punten van PSV en is het doelsaldo nu precies gelijk 57-7.

Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui (Kristensen/58), De Ligt, Blind, Tagliafico, Schöne, De Jong, Van de Beek, Ziyech (Sinkgraven/72), Dolberg, Tadic (Neres/59)

Opstelling De Graafschap: Etemadi; Owusu, S. Nieuwpoort, Van de Pavert, Tutuarima; Bakker, El Jebli, Olijve; Narsingh (Abena/46), Nijland, Van Mieghem