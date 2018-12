De handbalsters pakken brons bij het EK in Frankrijk

PARIJS - De Nederlandse handbalsters hebben Roemenië helemaal zoekgespeeld bij de strijd om het brons bij het EK. In Parijs werd het na 8-15 bij de rust uiteindelijk 20-24. Dat is een uitstekende prestatie, zeker gezien het feit dat Nederland aan het toernooi begon zonder de twee belangrijkste cirkelspeelsters.

De Oranjevrouwen speelden eerder in het toernooi ook al tegen Roemenië en wonnen toen met 29-24.

Lees ook: Handbalsters stap dichter bij Parijs na zege op Roemenië

Nederland speelde in de tweede wedstrijd tegen Roemenië een fenomenale eerste helft waarin de tegenstander helemaal zoek werd gespeeld. Bovendien was Tess Wester weer in topvorm. De keepster kreeg vroeg in de wedstrijd een bal hard midden in haar gezicht, maar ze kon verder.

Estavana Polman was weer heel belangrijk voor Oranje met haar creatieve oplossingen en Lois Abbingh met haar schoten uit de tweede lijn.

Zwakkere tweede helft

In het begin van de tweede helft viel Oranje wat terug waardoor Roemenië met drie treffers op rij terug kon komen van 8-16 naar 11-16, maar Oranje herpakte zich en liep weer uit naar acht punten voorsprong. Maar opnieuw stokte de productie bij Oranje en kon Roemenië met een 5-0 run de spanning weer terugbrengen in de wedstrijd naar 18-21 met nog acht minuten te gaan. Maar Oranje vond toch het Roemeense doel weer en de ploeg van bondscoach Helen Thompsen won uiteindelijk met 24-20.

"We hebben alles gegeven"

Keepster Tess Wester speelde een dijk van een wedstrijd. Veertien reddingen uit 34 schoten is bovengemiddeld goed. Ze had na de winst van het brons geen behoefte aan persoonlijke hulde. "We zijn als team erg sterk. Niemand komt op de eerste plaats bij ons en de meiden hebben op posities gespeeld die ze helemaal niet gewend zijn. We hebben alles gegeven en dan komt dit eruit."

De doelvrouw had geen verklaring voor de inzinking bij Oranje in de tweede helft, toen Roemenië een achterstand van acht treffers nog bijna goed maakte. "We maakten in die fase onnodige fouten en vaak stonden we niet klaar in de dekking. Maat het was genoeg."

Polman topscorer

Estavana Polman was met zeven treffers topscorer van Oranje, gevolgd door de Alkmaarse Nycke Groot met vijf doelpunten. Lois Abbingh scoorde vier keer en werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd.