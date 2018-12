Deel dit artikel:













Dode vrouw onder 'verdachte omstandigheden' gevonden in Haarlem Foto: Laurens Bosch

HAARLEM - In een woning aan de Van Deventerstraat in Haarlem is vanmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden. De politie bevestigt aan NH Nieuws dat haar dood als 'verdacht' wordt gezien.

Over de identiteit van de vrouw kon de politie nog geen uitspraken doen, net als over de doodsoorzaak of wie haar gevonden heeft. De politie kon ook niks kwijt over een eventuele verdachte die bij haar dood betrokken zou zijn. Een forensisch team doet onderzoek in de woning. Later meer.