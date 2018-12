Uitkijken! Dichte mist hindert verkeer op Noord-Hollandse wegen

NOORD-HOLLAND - Oppassen geblazen op de Noord-Hollandse wegen vandaag. Door dichte mist is het zicht in grote delen van de provincie zeer beperkt, zo waarschuwt het KNMI.

Het weerinstituut heeft daarom tot middernacht code geel afgegeven. Dat de waarschuwing niet voor niets wordt gegeven, blijkt wel uit beelden van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (zie foto).

Houd afstand

Op een kaartje van Rijkswaterstaat is te zien dat het zicht van automobilisten op sommige plekken minder dan 200 meter is. Vooral in en ten westen van de regio Amsterdam is het erg uitkijken. Het advies is dan ook om je snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.