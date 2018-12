Friese beeldhouwer maakt standbeeld Cruijff

AMSTERDAM - De Friese beeldhouwer Hans Jouta gaat het standbeeld maken van Johan Cruijff dat bij de naar hem vernoemde ArenA komt te staan. Supporters van de club hadden half okotber het streefbedrag voor het kunstwerk bij elkaar, waarna de werkgroep 'Deze man verdient een standbeeld' de selectieprocedure voor de opdracht startte.

Jouta is al zijn hele leven Ajacied en hij maakte eerder het standbeeld 'De goede beul' van Bobby Haarms dat bij de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA staat. "Ik ben heel erg trots dat ik het standbeeld mag maken. Ik heb al enig idee hoe het er uit moet komen te zien. Samen met de werkgroep en de familie gaan we kijken naar de juiste pose en dan ga ik beginnen. Dit doen we met elkaar", aldus Jouta.

"We zijn ervan overtuigd dat alle kandidaten die we gesproken hebben in staat zijn om een fantastisch beeld te maken", zegt Herjan Pullen namens de werkgroep ‘Deze man verdient een standbeeld'. "Jouta was in zijn pitch het meest overtuigend, enthousiast en concreet. Dat Hans Jouta regelmatig bij thuiswedstrijden in het stadion zit, versterkt het uitgangspunt van de werkgroep dat het standbeeld vanuit en door de supporters wordt gerealiseerd."

Meer dan dertig nationale en internationale kunstenaars hadden zich aangemeld om het beeld te mogen maken. Uiteindelijk werd met vier kunstenaars gesproken en kwam Jouta als de winnaar uit de bus.