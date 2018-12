Overvaller van pinnende man Landsmeer aangehouden

LANDSMEER - De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van een beroving gisteravond in Landsmeer. Het gaat om een 19-jarige Amsterdammer die vannacht is gearresteerd.

Een 46-jarige man uit Landsmeer stond rond 22.00 uur te pinnen bij een pinautomaat aan de Nieuwe Gouw. Toen zijn geld uit de machine kwam, kwamen er twee mannen op hem afgelopen. Ze bedreigden hun doelwit met een wapen en vervolgens gingen de daders er met het geld vandoor. Ze reden allebei in een aparte auto weg in de richting van het Zuideinde.

Er werd een zoekactie naar de overvallers op touw gezet, maar die bleef in eerste instantie zonder resultaat. Enkele uren later werd een van hen alsnog gearresteerd in Amsterdam. In zijn auto werd een airsoftwapen aangetroffen. Dat is in beslag genomen en de man is inmiddels verhoord.

Er is een onderzoek ingesteld naar de straatroof. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.