Sneeuw haalt streep door alle amateurvoetbalwedstrijden Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - De sneeuwbuien die vannacht over de provincie trokken, leveren mooie plaatjes en plezier voor kinderen op, maar ook teleurstelling. Wie vanochtend al z'n trainingspak had aangetrokken en de sporttas had ingepakt, komt van een koude kermis thuis. Alle wedstrijden in het amateurvoetbal in Noord-Holland zijn afgelast.

Dat is te zien op de website van de KNVB. Niet alleen in Noord-Holland, maar ook in Zuid-Holland wordt er vandaag door de sneeuwval niet gevoetbald. Verder gaat ook in Brabant en Limburg een deel van de wedstrijden niet door. 💬 Whatsapp ons!

