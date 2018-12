Deel dit artikel:













Auto in de sloot in Breezand, inzittenden in eerste instantie spoorloos Foto: GLOCALmedia Foto: GLOCALmedia

BREEZAND - In Breezand is vannacht een auto van de weg geraakt en in een sloot beland. De inzittenden waren in eerste instantie spoorloos, maar meldden zich later alsnog bij de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 02.30 uur vannacht op de Balgweg, ten tijde van de sneeuwbui. Vermoedelijk door de gladheid is de auto van de weg gegleden. De hulpdiensten troffen vervolgens een lege auto aan, waarvan de kofferbak openstond. Er werd daarom gevreesd dat de inzittenden in de sloot terecht waren gekomen, maar dit bleek niet het geval. De inzittenden waren ongedeerd uit het voertuig gekomen en meldden zich drie kwartier later bij de politie. Ze zijn door de politie meegenomen voor verhoor. 💬 Whatsapp ons!

