Biefstuk voor mantelzorgers in Grote Kerk: “Gemaakt met liefde”

BEVERWIJK - Het is inmiddels een mooie traditie en gisteravond was het in de Grote Kerk van Beverwijk weer zover. Daar werd het jaarlijkse mantelzorgdiner gehouden, een traktatie van de IJmondgemeenten in samenwerking met lokale kookclubs en de Stichting Weldoen IJmond.

Mantelzorgers zijn vaak beperkt in hun sociale contacten en hebben vaak weinig tijd voor zichzelf. Het diner in de kerk is de afgelopen jaren een ontmoetingsplek geworden waar nieuwe vriendschappen ontstaan. Raymond van Haeften van de Wijkcker kookclub had daarom, met de andere hobbykoks, kosten noch moeite gespaard. "Het is wel veel werk, maar we doen het met liefde."

Feest

Voor de Wijcker kookclub en Cuisine Culinaire is het een kans om hen in het zonnetje te zetten met het beste van hun kunnen. Dit jaar werd het feest in de warmgestookte oude, koude kerk muzikaal opgeluisterd door Jan Keizer en Anny Schilder.