Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Blauw-Wit en KZ winnen in Korfbal League Foto: NH Sport

KOOG AAN DE ZAAN - Het was een goede avond voor de Noord-Hollandse korfbalclubs in de Korfbal League. Blauw-Wit won de uitwedstrijd van DeetosSnel met 29-26 en KZ was thuis de sterkste tegen DOS'46: 25-22.

DeetosSnel - Blauw-Wit

Makkelijk ging het niet voor de Amsterdammers in Dordrecht. DeetosSnel ging het grootste deel van de eerste helft aan de leiding en daardoor stond de ploeg van coach Barry Schep bij de rust met 17-14 achter. Blauw-Wit kwam na de rust van 20-16 op 20-20. Daarna nam DeetosSnel opnieuw een voorsprong, maar de Amsterdammers zetten vanaf 25-25 een eindsprint in, waarna met 29-26 werd gewonnen. Momo Stavenuiter was met zeven treffers het productiefst voor Blauw-Wit, terwijl Marc Broere de Amsterdammers in de eerste helft met vijf treffers in de race had gehouden. Blauw-Wit staat op de vijfde plek met acht punten uit zes duels. KZ - DOS'46

KZ stond vrijwel de hele wedstrijd tegen DOS'46 op voorsprong, maar groter dan drie punten werd de voorsprong nooit, terwijl de ploeg uit Nijeveen een aantal keer op gelijke hoogte kwam. Toch kon KZ de winst pakken. Na de 13-12 ruststand werd het 25-22 voor de ploeg van coach Wim Bakker. Emiel de Kruijff en Alwin Out scoorden allebei zes keer en waren daarmee de topscorers aan de kant van KZ. De Koogers staan zesde en houden met zeven punten uit zes wedstrijden aansluiting bij de middenmoot.