Duo overvalt drogisterij in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Twee mannen hebben vanavond een overval gepleegd op een drogisterij in Amsterdam. De politie is op zoek naar het duo.

Het is niet duidelijk of de overvallers gewapend waren. Ook is niet bekend of er iets buit is gemaakt.



Beide mannen droegen een sjaal voor hun gezicht, waarvan er een van het merk Louis Vuitton is. Een van de mannen heeft een gezet postuur en is ongeveer 1.80 meter lang. De tweede overvaller is kleiner en heeft opvallende groene ogen.

Mensen met tips wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.