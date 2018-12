Deel dit artikel:













Irene Schouten tweede op massastart Foto: ANP/Vincent Jannink

HEERENVEEN - Irene Schouten is bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen als tweede geëindigd op de massastart. Het goud ging naar de Japanse Nana Takagi en het brons was voor een ander Japanse, Ayano Sato.

Schouten wist zich op de laatste honderd meter naar voren te werken, maar kon winnares Takagi niet meer bedreigen. Schouten eindigde vorige maand bij de eerste wereldbeker in Japan ook als tweede achter Nana Takagi. De Japanse is olympisch kampioene op dit onderdeel. Schouten behaalde in februari van dit jaar op de massastart olympisch brons in Zuid-Korea. De Italiaanse Francesca Lollobrigida, vierde in Thialf, voert het wereldbekerklassement aan. Simon Schouten vijfde

Bij de mannen ging de overwinning naar de Zuid-Koreaan Um Cheon-ho, met zijn landgenoot Chung Jae-won als tweede en de Belg Bart Swings op de derde plaats. Simon Schouten eindigde als vijfde en Chris Huizinga belandde op de tiende plek. In het WB-klassement leidt Um Cheon-ho, met Swings als nummer twee. Dai Dai Ntab vijfde

Eerder op de dag herstelde Dai Dai Ntab zich van zijn moeizame seizoen tot nu toe met een vijfde plaats op de vijfhonderd meter (34,69). De Rus Pavel Koelizjnikov won in een tijd van 34,49 seconden. De Japanner Tsubasa Hasegawa pakte zilver (34,52) en het brons was voor zijn landgenoot Yuma Murakami (34,55).