Broedermoord bij NK tennis Foto: ANP/Jos Kafoe

ALPHEN AAN DEN RIJN - Scott Griekspoor heeft bij het NK tennis in Alphen aan den Rijn zijn broer Tallon uitgeschakeld. In ruim twee uur was hij zijn jongere broer de baas met 6-7 (6), 6-3 en 6-4.

Veel verschil was er niet tussen de broers, die allebei ook deel uit maken van de selectie voor de Davis Cup. Tallon pakte de eerste set nog in een tiebreak, maar moest daarna zijn meerdere erkennen in zijn broer. Op de wereldranglijst staat Tallon iets hoger dan zijn broer (231 om 254). Scott had zaterdag in het onderlinge duel een iets betere eerste service, maar was vooral doeltreffender in het verzilveren van de breakpoints.