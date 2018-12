Megaballonnenhuis in Beverwijks kerkgebouw: "Willen kinderen in armoede steunen"

BEVERWIJK - In de Grote Kerk in Beverwijk verrijst een megaballonnenhuis. Een kleine militaire operatie voor ballonkunstenaar Ricardo Ansberg, maar hij weet waar hij het voor doet. "Dit is allemaal voor het goede doel", vertelt hij. "Vanaf volgende week halen we hier donaties op voor kinderen die leven in armoede; dat verdienen ze."

Ansberg is ook vandaag in de kerk te vinden, waar hij totaal 7.000 ballonnen heeft opblazen om het huis te kunnen voltooien. In en rond het ballonnenhuis is vanaf 20 december een reeks aan activiteiten gepland, van een bezoek van het dichtersgilde tot een kinderdisco.

Kwetsbare gezinnen

Donaties gaan naar de Linda Foundation, die kwetsbare gezinnen helpt met cadeaukaarten om leuke dingen te kunnen doen. "Maar dit doe ik niet alleen", verduidelijkt de kunstenaar zijn project. "Dit wordt ondersteund door veel sponsoren; denk aan het houten raamwerk of alle biologisch afbreekbare ballonnen", aldus Ansberg tegen NH Nieuws.



Zo helpt William Jordens, jongerenwerker bij Nul251, de kunstenaar bij alle activiteiten en fondswerving. "Wij kunnen iets doen voor anderen en dat is sowieso al ontzettend leuk", legt Jordens uit. "Een op de negen kinderen leeft in armoede. Je moet gewoon mee kunnen doen, want anders heb je het gevoel er niet bij te horen en dat wil je niet. Mensen vinden het fantastisch wat hier gebeurt. Als je weet hoeveel mooie en leuke reacties ik al heb gekregen..."



Dankbaar

Nog een paar dagen bouwen voor Ansberg en zijn helpers, dan is het werk klaar. "Dit is ontzettend dankbaar om te doen. En weet: iedereen is welkom in het huis van de kerstman, maak daar gebruik van."



