Veldrijdster Denise Betsema wint Scheldeprijs

Het was al weer de negende zege van het seizoen voor Betsema. Ze startte langzaam, maar had binnen tien minuten orde op zaken gesteld, waarna ze aan een lange solo begon naar de finish.

Bij de mannen won Mathieu van der Poel net als in 2014, 2016 en 2017. Van der Poel was weer een klasse apart en hield de Belgen Toon Aerts en Wout van Aert ruim een minuut achter zich.

De Scheldecross was de vierde wedstrijd in de strijd om de DVV-trofee. Van der Poel won ook de tweede en derde wedstrijd in Niel en Hamme. De eerste in Oudenaarde werd gewonnen door Aerts.